Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Kupferdiebstahl

Henstedt-Ulzburg (ots)

In der Zeit vom 26.12.2025 (Mittwoch, 15.45 Uhr) bis zum 28.11.2025 (Freitag, 06.30 Uhr) ist es in der Edisonstraße zu einem Kupferdiebstahl gekommen. Der oder die Täter entwendeten 48 Kupferkabel im Wert eines mittleren 5-stelligen Betrages aus einem Lagerraum.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände eines Versorgungsbetriebes. Hierzu wurde die Umzäunung beschädigt. Im Anschluss verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zum Lager des Firmengebäudes. Dort aufbewahrte 48 Kupferkabel nahmen der oder die Täter an sich und transportierten diese vom Tatort ab. Hierzu dürften sie wegen der Größe und des Gewichts des entwendeten Buntmetalls mindestens einen Kleintransporter genutzt haben. Jedes der Kabel ist ca. 5 - 6 m lang, hat einen Querschnitt von 15 mm und eine transparente Isolierung. Bei dem Gewicht des Stehlgutes muss von ungefähr einer halben Tonne ausgegangen werden.

Die Ermittler der Kriminalpolizeistelle Norderstedt suchen nun Zeugen, die gegebenenfalls Ladevorgänge oder Auffälligkeiten im Tatzeitraum beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

