POL-OS: Osnabrück: Unfall auf der Ellerstraße- 30-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Ellerstraße in Osnabrück zu einem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zuvor auf einem Parkplatz an der Ellerstraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Beteiligten wegen einer Parksituation. Im Verlauf der Auseinandersetzung fuhr ein grauer VW, gefahren von einem 21-jährigen Mann, zunächst rückwärts vom Parkplatz auf die Ellerstraße zurück.

Kurz darauf fuhr das Auto wieder vorwärts in Richtung Knollstraße und steuerte nach Angaben des Fußgängers mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu. Der Fußgänger konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver vermeiden, wurde aber dennoch leicht vom Auto getroffen und dabei verletzt.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt, da widersprüchliche Angaben vorliegen. Der Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch wenig später an seiner Halteradresse angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Ablauf geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 2533 zu melden.

