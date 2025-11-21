Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Orangefarbener Dacia gesucht

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Quasi vor der Haustür erlebt eine Pkw-Fahrerin einen Unfall live mit. Am Donnerstag, 20.11.2025 gegen 15.30 Uhr war eine Dame im Begriff mit ihrem grauen Pkw BMW rückwärts in eine Grundstückseinfahrt zu stoßen. In der Friedhof-straße im Ortsteil Bledesbach kam ihr ein Pkw Dacia entgegen. Sich der Enge der ab-schüssigen Fahrbahn bewusst hielt die Frau an, um den orange- ggf. goldfarbenen Dacia passieren zu lassen. Trotzdem wurde ihr Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel erwischt. Der Fahrer des Dacia wird als Mann jenseits der 50 und als Brillenträger beschrieben. Er entfernte sich ungerührt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch den Anstoß dürfte am Dacia ebenfalls an der linken Fahrzeugseite ein Schaden entstan-den sein. Wer kennt ein solches Fahrzeug oder hat den beschriebenen Pkw zum Unfallzeit-punkt im Nahbereich gesehen ? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder piku-sel@polizei.rlp.de |pikus

