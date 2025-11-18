Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: E-Scooter-Fahrer verletzt - Pkw-Fahrer türmt

Dittweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein Pkw-Fahrer bringt den Fahrer eines E-Scooters zu Fall und flüchtet von der Un-fallstelle. So geschehen am Dienstag, 18. November 2025 gegen 11.10 Uhr in der Ortsmitte. Ein Jugendlicher wollte mit seinem E-Scooter von der Dunzweilerstraße in die Stammhof-straße abbiegen. Ein weißer Pkw kam entgegen und erwischte das im Abbiegevorgang befindliche Elektrokleinstfahrzeug. Der Fahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu; weiterhin wurde sein Gefährt beschädigt. Der Fahrer des weißen Pkw, welcher unbeirrt Rich-tung Dunzweiler weiterfuhr, kann als Mann mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. An der Windschutzscheibe des Pkw war eine Handyhalterung angebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer durch die Bedienung eines elektrischen Geräts ab-gelenkt war. Weitere Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

