Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Snack-Automat beschädigt

POL-PIKUS: Snack-Automat beschädigt
Kusel (Kreis Kusel) (ots)

In den Morgenstunden des 17.11.2025 stellte eine Zeugin fest, dass bisher unbekann-te Täter versuchten mittels Gullideckel einen Snack-Automaten in der Fritz-Wunderlich-Straße aufzubrechen und dabei kläglich scheiterten. Der Schachtdeckel stammte aus unmittelbarer Tatortnähe und konnte durch die Beamten an seiner ursprünglichen Stelle wieder eingesetzt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Verantwortlichen führen, bitte telefonisch unter 0631 - 369 14499 POLIZEI Kusel oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de richten. |PI KUS WSD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

