Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Graben

Frohnhofen (ots)

Ein Totalschaden und ein überschlagenes Fahrzeug im Graben sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der L 354 von Breitenbach kommend in Fahrtrichtung Frohnhofen. In Höhe des Friedhofs kam ein 62-jähriger Fahrer bei Nebel in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.|pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell