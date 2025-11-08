PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Graben

Frohnhofen (ots)

Ein Totalschaden und ein überschlagenes Fahrzeug im Graben sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der L 354 von Breitenbach kommend in Fahrtrichtung Frohnhofen. In Höhe des Friedhofs kam ein 62-jähriger Fahrer bei Nebel in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.|pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:49

    POL-PIKUS: Baumdiebstahl entlarvt sich als Irrtum

    Rehweiler (ots) - Die Recherchen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bäumen aus einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach ergaben, dass der Anzeiger sich in den Grenzen seines Grundstückes irrte. Die Fällung der Bäume war im Auftrag des tatsächlichen Eigentümers erfolgt. Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Kusel Telefon: 0631 369-14499 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:56

    POL-PIKUS: Diebstahl von rund 70 Bäumen aus privatem Waldstück

    Rehweiler (Kreis Kusel) (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 29.10.2025, und Montag, dem 03.11.2025, kam es in einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach zu einem umfangreichen Diebstahl von Holz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch bislang unbekannte Täter etwa 70 Bäume gefällt und entwendet. Die Täter nutzten offenbar ein geeignetes Transportfahrzeug oder landwirtschaftliches Gerät, um ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:41

    POL-PIKUS: Abendliche Raser

    Kusel (Kreis Kusel) (ots) - Pkw-Fahrer nutzen die B 420 als Rennstrecke. Am Samstag, 01.11.2025 gegen 21.30 Uhr wird das Fahrverhalten von zwei Pkw ge-rügt. Ein schwarzer Pkw und ein silberner Mercedes fuhren mehrfach mit deutlich überhöh-ter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße zwischen Kusel und Rammelsbach. In Hö-he der Gaststätte Ziegelhütte ist die zulässige Geschwindigkeit auf 70 km/h be-schränkt. In diesem Bereich kam es zu Überholvorgängen der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren