Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Baumdiebstahl entlarvt sich als Irrtum

Rehweiler (ots)

Die Recherchen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bäumen aus einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach ergaben, dass der Anzeiger sich in den Grenzen seines Grundstückes irrte. Die Fällung der Bäume war im Auftrag des tatsächlichen Eigentümers erfolgt.

