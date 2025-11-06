Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Baumdiebstahl entlarvt sich als Irrtum
Rehweiler (ots)
Die Recherchen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bäumen aus einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach ergaben, dass der Anzeiger sich in den Grenzen seines Grundstückes irrte. Die Fällung der Bäume war im Auftrag des tatsächlichen Eigentümers erfolgt.
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell