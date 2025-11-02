Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Mit über 2 Promille unterwegs
Rehweiler (ots)
In den frühen Morgenstunden des 02.11.2025 wurde ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW sowie seinen vier Insassen einer Kontrolle unterzogen. Beim jungen Fahrer konnten durch die Beamten deutliche Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,08 Promille. Sein Führerschein ist er vorerst los. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. |PI KUS WSD
