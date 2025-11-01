PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Kusel (ots)

Im Tatzeitraum Freitag, 31.10.2025 ab 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es zur Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Homburger Straße. Bislang unbekannte Täter warfen Äpfel und Eier gegen die Außenwände des Hauses. An gleicher Stelle kam es bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen, jedoch konnten die Verschmutzungen stets beseitigt werden. Bei der jetzigen Tat entstand Sachschaden an der Fassade im fünfstelligen Eurobereich. Sollte jemand sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, bitte an die POLIZEI Kusel wenden, Telefon: 0631-369-14499 oder per E-Mail unter  pikusel@polizei.rlp.de.
|pikus WSD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:08

    POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht Rathausstraße

    Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Rathausstraße Nähe ZOB in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher streifte dabei den Pkw der Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war. Neben dem entstandenen Streifschaden wurde auch der vordere linke Reifen am geparkten Hyundai ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 06:59

    POL-PIKUS: Schlägerei auf der Kerwe in Hüffler - Zeugen gesucht

    Hüffler (Kreis Kusel) (ots) - Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es auf der Kerwe in Hüffler zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Besucher der Veranstaltung, ein 26-jähriger und ein 29-jähriger Mann, mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die vier unbekannten Täter die beiden Männer geschlagen haben, wobei die Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren