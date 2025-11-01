Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Kusel (ots)

Im Tatzeitraum Freitag, 31.10.2025 ab 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es zur Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Homburger Straße. Bislang unbekannte Täter warfen Äpfel und Eier gegen die Außenwände des Hauses. An gleicher Stelle kam es bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen, jedoch konnten die Verschmutzungen stets beseitigt werden. Bei der jetzigen Tat entstand Sachschaden an der Fassade im fünfstelligen Eurobereich. Sollte jemand sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, bitte an die POLIZEI Kusel wenden, Telefon: 0631-369-14499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus WSD

