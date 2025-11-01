PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unbekannter setzt Pfefferspray ein
Einleitung Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Hüffler/Kreis Kusel (ots)

Am Dorfgemeinschaftshaus Hüffler fand am Freitag, 31.10.2025, eine Halloween-Feier statt. Um 01:00 Uhr am Samstagmorgen kam es vor dem DGH zu einem Zwischenfall, bei dem bislang unbekannte Täter mit einem grau/silberfarbenen BMW die Schulstraße befuhren und einer der Mitfahrer aus dem geöffneten Fenster Pfefferspray einsetzte. Getroffen wurden zwei Passanten/Fußgänger, die im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Geschädigten konnten weder den Täter, die Mitfahrer oder das Kennzeichen näher beschreiben. Die sofort eingeleitete Fahndung der POLIZEI verlief ergebnislos. Die näheren Umstände der Tat sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich mit der POLIZEI Kusel in Verbindung zu setzen. Telefon 0631-369-14499 oder per E-Mail unter  pikusel@polizei.rlp.de.
|pikus WSD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:08

    POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht Rathausstraße

    Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Rathausstraße Nähe ZOB in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher streifte dabei den Pkw der Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war. Neben dem entstandenen Streifschaden wurde auch der vordere linke Reifen am geparkten Hyundai ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 06:59

    POL-PIKUS: Schlägerei auf der Kerwe in Hüffler - Zeugen gesucht

    Hüffler (Kreis Kusel) (ots) - Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es auf der Kerwe in Hüffler zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Besucher der Veranstaltung, ein 26-jähriger und ein 29-jähriger Mann, mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die vier unbekannten Täter die beiden Männer geschlagen haben, wobei die Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren