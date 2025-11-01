Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unbekannter setzt Pfefferspray ein

Einleitung Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Hüffler/Kreis Kusel (ots)

Am Dorfgemeinschaftshaus Hüffler fand am Freitag, 31.10.2025, eine Halloween-Feier statt. Um 01:00 Uhr am Samstagmorgen kam es vor dem DGH zu einem Zwischenfall, bei dem bislang unbekannte Täter mit einem grau/silberfarbenen BMW die Schulstraße befuhren und einer der Mitfahrer aus dem geöffneten Fenster Pfefferspray einsetzte. Getroffen wurden zwei Passanten/Fußgänger, die im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Geschädigten konnten weder den Täter, die Mitfahrer oder das Kennzeichen näher beschreiben. Die sofort eingeleitete Fahndung der POLIZEI verlief ergebnislos. Die näheren Umstände der Tat sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich mit der POLIZEI Kusel in Verbindung zu setzen. Telefon 0631-369-14499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus WSD

