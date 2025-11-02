PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Vandalismus an Bushaltestelle

POL-PIKUS: Vandalismus an Bushaltestelle
  • Bild-Infos
  • Download

Altenglan OT Patersbach (ots)

In der Nacht vom 31.10.2025 auf den 01.11.2025 beschädigte bisher unbekannter Täter vermutlich durch Einschlagen die gläserne Seitenscheibe der Bushaltestelle in Altenglan Ortsteil Patersbach. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Verantwortlichen führen, bitte telefonisch unter 0631 - 369 14499 POLIZEI Kusel oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de richten.|PI KUS WSD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:13

    POL-PIKUS: Sachbeschädigung an Wohnhaus

    Kusel (ots) - Im Tatzeitraum Freitag, 31.10.2025 ab 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es zur Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Homburger Straße. Bislang unbekannte Täter warfen Äpfel und Eier gegen die Außenwände des Hauses. An gleicher Stelle kam es bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen, jedoch konnten die Verschmutzungen stets beseitigt werden. Bei der jetzigen Tat entstand Sachschaden an der Fassade im ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:08

    POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht Rathausstraße

    Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Rathausstraße Nähe ZOB in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher streifte dabei den Pkw der Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war. Neben dem entstandenen Streifschaden wurde auch der vordere linke Reifen am geparkten Hyundai ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren