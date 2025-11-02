Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Vandalismus an Bushaltestelle
Altenglan OT Patersbach (ots)
In der Nacht vom 31.10.2025 auf den 01.11.2025 beschädigte bisher unbekannter Täter vermutlich durch Einschlagen die gläserne Seitenscheibe der Bushaltestelle in Altenglan Ortsteil Patersbach. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Verantwortlichen führen, bitte telefonisch unter 0631 - 369 14499 POLIZEI Kusel oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de richten.|PI KUS WSD
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
