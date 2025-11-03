PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKUS: Abendliche Raser

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Pkw-Fahrer nutzen die B 420 als Rennstrecke. Am Samstag, 01.11.2025 gegen 21.30 Uhr wird das Fahrverhalten von zwei Pkw ge-rügt. Ein schwarzer Pkw und ein silberner Mercedes fuhren mehrfach mit deutlich überhöh-ter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße zwischen Kusel und Rammelsbach. In Hö-he der Gaststätte Ziegelhütte ist die zulässige Geschwindigkeit auf 70 km/h be-schränkt. In diesem Bereich kam es zu Überholvorgängen der beiden beschriebenen Fahrzeuge, sodass der Eindruck eines Wettrennens entstand. Polizeikräfte konnten im Nahbereich zwei verdächtige Fahrzeuge samt Fahrer antreffen. Wer das Treiben in der Dunkelheit beobachtet hat oder diesbezügliche Hinweise ge-ben kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

