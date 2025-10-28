Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Dienstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert

Ennepetal (ots)

Ennepetal, Dienstag, 28.10.2025 Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Dienstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Der erste Einsatz erfolgte gegen 08:45 Uhr: In einer Einrichtung an der Steinnockenstraße hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden - der Alarm war durch Baustaub verursacht worden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Gegen 10:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Auf der Heinrich-Heine-Straße musste eine etwa 25 Meter lange Betriebsmittelspur beseitigt werden. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut, aufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Am Mittag folgte ein weiterer Einsatz im Ortsteil Milspe. Ein Pflegedienst hatte eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür gemeldet. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltfrei Zugang zur Wohnung, sodass der Pflegedienst die Patientin versorgen konnte. Weitere Maßnahmen durch Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren nicht erforderlich.

