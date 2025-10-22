Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Dienstag

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 21.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:45 Uhr in den Ortsteil Rüggeberg zu einer Trageunterstützung für den Rettungsdienst gerufen. Die 6 Einsatzkräfte unterstützten bei dem Transport des Patienten und beendeten den Einsatz um 18:52 Uhr.

Um 18:07 Uhr ging es in den Ortsteil Voerde zu einer Person , welche die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen konnte. Der Einsatz war nicht erforderlich , da bereits Angehörige sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatten. Der Einsatz endete um 18:16 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell