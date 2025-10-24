Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sturmtief Joshua sorgt für einen Einsatzreichen Mittwoch der Hauptamtlichen Wache

Ennepetal (ots)

Am 23.10.2025 wurde die Feuerwehr zu insgesamte 7 Einsätzen alarmiert, davon wurden 6 durch Sturmtief Joshua verursacht.

Den Anfang machte am frühen Morgen um 05:18 Uhr ein umgestürzter Baum auf der Hagener Straße. Der Baum wurde durch die vier Einsatzkräfte, welche mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (kurz HLF) vor Ort waren, mit einer Motorkettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Der erste Einsatz endete um 06:19 Uhr.

Zum zweiten Einsatz wurde das HLF um 08:26 alarmiert. Im Kreuzungsbereich Neustraße/Friedrichstraße stand das Wasser ca. 30 cm. Die 4 Einsatzkräfte haben die Straßeneinläufe von Laub befreit, sodass das Wasser wieder ablaufen konnte. Dieser Einsatz endete vom 08:41 Uhr.

Mit dem Einsatzstichwort "Unwetter Einzel" wurde das HLF um 17:18 Uhr alarmiert. Auf der Strückeberger Straße ist ein Baum umgestürzt. Dieser wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert und die Straße anschließend grob gereinigt. Dieser Einsatz endete um 17:56 Uhr.

Weiter ging es um 19:23 Uhr. Diesmal ging es für das HLF zur Heilenbecker Straße. Auch dort stürzte ein Baum auf die Straße. Dieser Riss dabei ein Kabel der Straßenbeleuchtung mit sich. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert. Für die Straßenbeleuchtung wurde eine Fachkraft vom Betriebshof der Stadt Ennepetal zur Einsatzstelle bestellt. Der Einsatz endete für die vier Einsatzkräfte um 19:51 Uhr.

Parallel dazu ging ein weiterer Notruf bei der Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises ein. Auf dem Marktplatz in Rüggeberg ist der Maibaum gebrochen und die Spitze hang in einem anderen Baum fest. Weil das HLF noch bei dem anderen Einsatz gebunden war, übernahm die Drehleiter diesen Einsatz. Der Maibaum wurde von den zwei Einsatzkräfte gefällt, sodass keine weiter Gefahr von diesem ausging. Der Einsatz konnte um 20:13 Uhr beendet werden.

Für das HLF ging es im Anschluss vom vorherigen Einsatz direkt zum nächsten Unwetterereignis. Diesmal stützte ein Baum auf der Willringhauser Straße um und versperrte diese komplett. Auch dieser Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert. Auch dieser Einsatz konnte um 20:13 beendet werden.

Der letzte Einsatz des Tages war für das HLF eine Tragehilfe für den Rettungsdienst im Bereich Voerde. Aufgrund der Örtlichen Gegebenheiten und dem Zustand des Patienten, konnte dieser nur mit einem Tragetuch ca. 30 Meter zum Rettungstransportwagen (RTW) getragen werden. Die vier Einsatzkräfte unterstützten die Rettungsdienstbesatzung dabei und konnten den Einsatz um 21:56 Uhr beenden.

