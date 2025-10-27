PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand im Gebäude

Ennepetal (ots)

Am Montag den 27.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:08 Uhr, zu einem entwickelten Brand im Gebäude in die Heilenbecker Straße gerufen. Durch die Kreisleitstelle wurde umgehend aufgrund des Meldebildes die Hauptamtliche Wache, sowie alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Die ersten Kräfte vor Ort konnten die Meldung bestätigen und leiteten direkt erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Der Brand im Bereich der Küche konnte durch den eingesetzten Angriffstrupp schnell gelöscht werden. Die Wohneinheit wurde im Anschluss mit einem Lüfter belüftet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner die Wohnung verlassen. Eine Person musste rettungsdienstlich versorgt werden und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal um 18:44 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

