Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Diebstahl von rund 70 Bäumen aus privatem Waldstück

Rehweiler (Kreis Kusel) (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 29.10.2025, und Montag, dem 03.11.2025, kam es in einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach zu einem umfangreichen Diebstahl von Holz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch bislang unbekannte Täter etwa 70 Bäume gefällt und entwendet. Die Täter nutzten offenbar ein geeignetes Transportfahrzeug oder landwirtschaftliches Gerät, um das Holz aus dem schwer zugänglichen Gelände abzutransportieren. Der entsprechende Schaden beläuft sich nach den ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche (z.B. Motorsägen, Holztransporte) in dem Bereich bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14499 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de zu melden

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

