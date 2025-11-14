Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Kia gerammt und abgehauen

Quirnbach (Kreis Kusel) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Quirnbach und sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag (12.11.) auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofs etwas beobachtet haben. In der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr wurde hier ein abgestellter KIA Sportage gerammt und stark beschädigt.

Zurück blieb ein Schaden im hinteren Bereich auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Lackspuren dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen roten Wagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 0631 369-14499 entgegen.

