PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Kia gerammt und abgehauen

POL-PIKUS: Kia gerammt und abgehauen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Quirnbach (Kreis Kusel) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Quirnbach und sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag (12.11.) auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofs etwas beobachtet haben. In der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr wurde hier ein abgestellter KIA Sportage gerammt und stark beschädigt.

Zurück blieb ein Schaden im hinteren Bereich auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Lackspuren dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen roten Wagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 0631 369-14499 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 06:55

    POL-PIKUS: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Graben

    Frohnhofen (ots) - Ein Totalschaden und ein überschlagenes Fahrzeug im Graben sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der L 354 von Breitenbach kommend in Fahrtrichtung Frohnhofen. In Höhe des Friedhofs kam ein 62-jähriger Fahrer bei Nebel in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:49

    POL-PIKUS: Baumdiebstahl entlarvt sich als Irrtum

    Rehweiler (ots) - Die Recherchen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bäumen aus einem privaten Waldstück zwischen Rehweiler und Matzenbach ergaben, dass der Anzeiger sich in den Grenzen seines Grundstückes irrte. Die Fällung der Bäume war im Auftrag des tatsächlichen Eigentümers erfolgt. Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Kusel Telefon: 0631 369-14499 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren