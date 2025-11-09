Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Waldmohr (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag auf der L 355 zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge, wodurch ein Fahrzeug in eine angrenzende Böschung geschleudert wurde. Eine Person musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Gesamten wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt. Zur Art und Schwere der Verletzungen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, genauso wie zu der Unfallursache und der Schadenshöhe. Ein Gutachter wurde mit der Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswägen sowie zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aktuell ist die Landesstraße noch komplett gesperrt und wird vermutlich im Laufe des Abends wieder freigegeben.|pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell