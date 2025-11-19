Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schulbus verunglückt im Schnee

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Thallichtenberg (Kreis Kusel) (ots)

Der erste Schneefall sorgt für witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Kuseler Land. Am Mittwoch, 19. November 2025 kurz vor 08.00 Uhr fuhr ein stark ausgelasteter Schulbus auf der L 176 in Richtung Baumholder. Auf abschüssiger, winterglatter Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus und kam von der Fahrbahn ab. Der nicht mehr fahrbereite Omnibus musste abgeschleppt werden. Daher wurden ver-kehrsregelnde Maßnahmen seitens der Polizei erforderlich. Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren bereits einige Insassen des Busses von Ange-hörigen abgeholt worden. Aus diesem Grund besteht aktuell Informationsdefizit bezüg-lich Besetzung des Busses und eventuell erlittener Blessuren von Fahrgästen. Vom Verkehrsunfall Betroffene werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell