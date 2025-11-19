Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall auf der L 355 - Zwei Leichtverletzte

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 355 zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 36-jährige Fahrer eines Transporters aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 52-jährigen Fahrerin. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße 355 voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 36-Jährigen eingeleitet.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell