POL-OS: Holdorf/BAB 1: Opel fährt auf Streifenwagen auf - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Folge von Alkoholbeeinflussung

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 23:00 Uhr kam es auf der A1, kurz hinter der Rastanlage Dammer Berge in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Polizeifahrzeug.

Gegen 22:45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei Osnabrück einen Opel, der in deutlichen Schlangenlinien zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden unterwegs war. Zwei Polizeibeamte sichteten das Fahrzeug schließlich in Höhe der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden. Während der Beobachtung fielen den Beamten deutliche Anzeichen auf, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte. Es konnten Fahrmanöver beobachtet werden, die die gemeldete unsichere Fahrweise bestätigten.

Der Streifenwagen setzte sich unterdessen vor den Opel und gab das Signal "Bitte Folgen". Es wurde versucht mit dem Opel auf dem Gelände der der Tank- und Rastanlage Dammer Berge zu fahren. Der Fahrer folgte dieser Aufforderung jedoch nicht und setzte seine Fahrt fort. Im Verlauf der Fahrt kam es in Folge jedoch zu einer Kollision mit dem Polizeiwagen, nachdem der Fahrer versucht hatte, den Streifenwagen zu überholen.

Das Fahrzeug kollidierte nach ersten Erkenntnissen zunächst mit der Mittelschutzplanke und im Anschluss mit dem Heck des Streifenwagens. Nach der Kollision setzte er seine Fahrt unbeirrt fort.

Schließlich hielt der 24-jährige Fahrer aus Moormerland selbstständig auf dem Hauptfahrstreifen der A1 an.

Die Beamten handelten schnell, brachten ihn aus dem Fahrzeug, sicherten den Opel ab und brachten das Fahrzeug auf den Seitenstreifen.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigten sich Hinweise auf Alkoholbeeinflussung. Der Fahrer roch nach Alkohol und im Fahrzeug befanden sich mehrere Bierflaschen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Im Rahmen der späteren Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus leistete der 24-jährige Fahrer Widerstand gegen vier Polizeibeamte.

Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei Bersenbrück nahm die Unfallaufnahme vor. Die Ermittlungen dauern an.

