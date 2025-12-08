PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Mülltonnenbrände in der Nacht zu Montag - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag gerieten in der Sebastian-Kneip-Allee drei Mülltonnen in Brand. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht zwei Knallgeräusche wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen die an der Straße abgestellten Behälter bereits in Flammen - die Mülltonnen wurden teilweise vollständig zerstört. Die Feuerwehr löschte die Brände, die Polizei leitete erste Ermittlungen zur Brandursache ein. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

