POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Vereinsheim durch Sprengkörper beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach nächtlichem Einbruch

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag war gegen 3 Uhr plötzlich ein lauter Knall an dem Vereinsheim von Blau-Weiß Schinkel im Gretescher Weg zu hören. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte ein Unbekannter mithilfe eines Böllers mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Durch den Böllerwurf wurde auch ein im Innenraum befindlicher Fernseher beschädigt. Im Anschluss verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete diverse Gegenstände sowie einen kleinen Bargeldbetrag. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

