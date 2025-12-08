PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Kuriose Sachbeschädigung an Verkehrsinselbaum - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen dem 21. November und dem 4. Dezember beschädigten bislang Unbekannte einen Baum, der auf einer Verkehrsinsel an der Bielefelder Straße zur Verkehrsberuhigung angepflanzt wurde. Die Unbekannten bohrten mittig ein Loch in den Stamm - zudem fanden sich mehrere Bohrstellen im Wurzelbereich. Der Baum wurde dadurch erheblich in seiner Stand- und Lebensfähigkeit beeinträchtigt und wird voraussichtlich absterben. Die Gemeinde stellte Strafantrag. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Laer unter 05424/6445021 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

