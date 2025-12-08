PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurden in Osnabrück drei Kindertagesstätten Ziel von Einbrüchen. In allen Fällen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die jeweiligen Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie jeweils in unbekannte Richtung.

Die Tatorte und Zeiträume im Überblick:

1. Kita in der Straße "Am Stollenbach" Tatzeit: Sonntagmorgen 09:30 Uhr bis Montagmorgen 07:30 Uhr

2. Kindergarten an der "Leyer Straße" Tatzeit: Samstagnachmittag 14:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr

3. Kita in der Straße "Am Finkenhügel" Tatzeit: Freitagabend 18:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie Art und Umfang des Diebesguts werden derzeit ermittelt. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu allen drei Taten unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:59

    POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines schwarzen Lexus - Hinweise gesucht

    Osnabrück (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr wurde in Osnabrück ein hochwertiger Pkw entwendet. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Toyota Lexus RX 350H mit dem amtlichen Kennzeichen OS-RX 20 vor seinem Einfamilienhaus am Anhalter Weg abgestellt. Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte, musste er ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:15

    POL-OS: Wallenhorst: Illegale Entsorgung von Altölkanistern - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Freitag, dem 21.11. 12:00 Uhr und Samstag, dem 22.11., 09:00 Uhr haben bislang unbekannte Personen mehrere defekte Altölkanister am Altglascontainerstandort am Kurt-Schumacher-Straße in Wallenhorst illegal abgestellt. Es zeigte sich, dass aus den Kanistern bereits Öl ausgelaufen war und in das Erdreich einsickerte. Der Inhalt hatte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren