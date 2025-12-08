Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurden in Osnabrück drei Kindertagesstätten Ziel von Einbrüchen. In allen Fällen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die jeweiligen Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie jeweils in unbekannte Richtung.

Die Tatorte und Zeiträume im Überblick:

1. Kita in der Straße "Am Stollenbach" Tatzeit: Sonntagmorgen 09:30 Uhr bis Montagmorgen 07:30 Uhr

2. Kindergarten an der "Leyer Straße" Tatzeit: Samstagnachmittag 14:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr

3. Kita in der Straße "Am Finkenhügel" Tatzeit: Freitagabend 18:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie Art und Umfang des Diebesguts werden derzeit ermittelt. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu allen drei Taten unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell