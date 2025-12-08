Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines schwarzen Lexus - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr wurde in Osnabrück ein hochwertiger Pkw entwendet. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Toyota Lexus RX 350H mit dem amtlichen Kennzeichen OS-RX 20 vor seinem Einfamilienhaus am Anhalter Weg abgestellt.

Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte, musste er feststellen, dass der Wagen nicht mehr vor Ort war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 0541 327 3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell