Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage/ OT Hahnenmoor: Brand eines Garagenkomplexes

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr geriet ein größerer Garagenkomplex aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Aufgrund des starken Funkenflugs bestand zeitweise die Gefahr, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus sowie ein nahegelegenes Stallgebäude übergreifen. Die Bewohner des Hauses sowie drei Ponys wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden.

Der Garagenkomplex wurde jedoch erheblich beschädigt. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge sowie verschiedene Gerätschaften wurden durch das Feuer zerstört. Eine Person zog sich leichte Rauchgasverletzungen zu und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Brandursache ist noch unklar und Bestandteil der laufenden Untersuchungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

