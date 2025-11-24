Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei zwei Einbrüchen entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher zweimal in Bergisch Gladbach zugeschlagen. In beiden Fällen stahlen sie Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Sonntag (23.11.) rief eine Bewohnerin eines Reihenhauses in der Ackerstraße die Polizei. Nachdem sie gegen 00:20 Uhr nach Hause gekommen war, bemerkte sie den Einbruch. Sie fand sämtliche Räume durchwühlt vor, außerdem fehlte Goldschmuck. Die Frau gab an, das Haus gegen 16:30 Uhr verlassen zu haben.

Am gleichen Tag erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruch in Bergisch Gladbach. Eine Bewohnerin hatte gegen 14:30 Uhr ihr Einfamilienhaus in der Straße Im Vogelsang verlassen. Vier Stunden später kehrte sie zurück und stellte fest, dass Einbrecher ihr Haus aufgesucht und Schmuck entwendet hatten.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und veranlasste jeweils eine Spurensicherung.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet darum, dass sich Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld der beiden Häuser verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell