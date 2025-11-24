PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei zwei Einbrüchen entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher zweimal in Bergisch Gladbach zugeschlagen. In beiden Fällen stahlen sie Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Sonntag (23.11.) rief eine Bewohnerin eines Reihenhauses in der Ackerstraße die Polizei. Nachdem sie gegen 00:20 Uhr nach Hause gekommen war, bemerkte sie den Einbruch. Sie fand sämtliche Räume durchwühlt vor, außerdem fehlte Goldschmuck. Die Frau gab an, das Haus gegen 16:30 Uhr verlassen zu haben.

Am gleichen Tag erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruch in Bergisch Gladbach. Eine Bewohnerin hatte gegen 14:30 Uhr ihr Einfamilienhaus in der Straße Im Vogelsang verlassen. Vier Stunden später kehrte sie zurück und stellte fest, dass Einbrecher ihr Haus aufgesucht und Schmuck entwendet hatten.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und veranlasste jeweils eine Spurensicherung.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet darum, dass sich Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld der beiden Häuser verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:01

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-Jähriger auf Kleinkraftrad nach Verfolgungsfahrt gestoppt

    Bergisch Gladbach (ots) - Polizeibeamte der Polizeiwache Bergisch Gladbach befanden sich am vergangenen Freitag (21.11.) im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am Kreisverkehr an der Einmündung Konrad-Adenauer-Platz / Schnabelsmühle. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Mann auf einem Kleinkraftrad der Marke Aprilia an den Beamten vorbei, welches durch außergewöhnlich laute ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:01

    POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisiert in Drive-in-Schalter gefahren

    Wermelskirchen (ots) - In der Nacht auf Sonntag (23.11.) hat die Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in Wermelskirchen aus dem Verkehr gezogen. Zeugen eines Schnellimbiss-Restaurants hatten zuvor die Polizei verständigt. Gegen 00:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Bandwirkerstraße ein Mann ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:39

    POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin alkoholisiert am Steuer

    Overath (ots) - Beamte der Polizeiwache Overath befuhren am Donnerstagabend (20.11) die Overather Straße, als ihnen gegen 21:00 Uhr ein Land Rover auffiel, der mit verminderter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen fuhr. Der Pkw geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn, gefährdete jedoch niemanden. Die Beamten gaben der Fahrzeugführerin über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren