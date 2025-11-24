Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisiert in Drive-in-Schalter gefahren

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (23.11.) hat die Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in Wermelskirchen aus dem Verkehr gezogen. Zeugen eines Schnellimbiss-Restaurants hatten zuvor die Polizei verständigt.

Gegen 00:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Bandwirkerstraße ein Mann aufgefallen. Der Mann machte auf sie einen alkoholisierten Eindruck. Sie konnten ihn dabei beobachten, wie er sich in einen Pkw setzte und losfuhr. Als die alarmierten Beamten eintrafen, befand sich der Mann in seinem Pkw im Drive-In des Restaurants. Der 25-Jährige aus Wermelskirchen gab zu, am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell