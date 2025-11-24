PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisiert in Drive-in-Schalter gefahren

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (23.11.) hat die Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in Wermelskirchen aus dem Verkehr gezogen. Zeugen eines Schnellimbiss-Restaurants hatten zuvor die Polizei verständigt.

Gegen 00:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Bandwirkerstraße ein Mann aufgefallen. Der Mann machte auf sie einen alkoholisierten Eindruck. Sie konnten ihn dabei beobachten, wie er sich in einen Pkw setzte und losfuhr. Als die alarmierten Beamten eintrafen, befand sich der Mann in seinem Pkw im Drive-In des Restaurants. Der 25-Jährige aus Wermelskirchen gab zu, am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:39

    POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin alkoholisiert am Steuer

    Overath (ots) - Beamte der Polizeiwache Overath befuhren am Donnerstagabend (20.11) die Overather Straße, als ihnen gegen 21:00 Uhr ein Land Rover auffiel, der mit verminderter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen fuhr. Der Pkw geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn, gefährdete jedoch niemanden. Die Beamten gaben der Fahrzeugführerin über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:05

    POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

    Leichlingen (ots) - In der Nacht auf Freitag (21.11.) hat ein Pkw einen Fußgänger in Leichlingen erfasst und schwer verletzt. Gegen 00:50 Uhr war ein 46-jähriger Leichlinger mit seinem Pkw auf der Brückenstraße unterwegs. Nach seinen Angaben, bog er in die Straße Am Wallgraben ein, als wenige Meter nach der Ampel plötzlich ein Fußgänger von rechts auf die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:57

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeuge verhindert Diebstahl von Porsche-Felgen

    Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag (21.11.) wurde die Polizei gegen 02:40 Uhr in die Mozartstraße in Frankenforst gerufen. Ein Zeuge hatte beobachten können, wie drei unbekannte Personen an dem Porsche einer Nachbarin zugange waren. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Täter bereits flüchtig. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Porsche am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren