POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Leichlingen (ots)

In der Nacht auf Freitag (21.11.) hat ein Pkw einen Fußgänger in Leichlingen erfasst und schwer verletzt.

Gegen 00:50 Uhr war ein 46-jähriger Leichlinger mit seinem Pkw auf der Brückenstraße unterwegs. Nach seinen Angaben, bog er in die Straße Am Wallgraben ein, als wenige Meter nach der Ampel plötzlich ein Fußgänger von rechts auf die Fahrbahn trat. Der Pkw, ein grauer Skoda, Modell Kodiaq, erfasste den 34-jährigen Leichlinger.

Er wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Notarzt nahm bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert von 1 Promille. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Am Pkw des Fahrers entstand hoher Sachschaden. Die Straße am Wallgraben war etwa drei Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (bw)

