Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen

Köln - Falsche Polizeibeamte - Festnahme in Köln

Wermelskirchen / Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am gestrigen Mittwoch (19.11.) einen 40-jährigen Mann festgenommen. Dieser soll zuvor einen Senior in Wermelskirchen um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erleichtert haben.

Am Nachmittag wurde die Polizei zunächst gegen 17:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Wermelskirchen Mitte gerufen. Ein Zeuge hatte gesehen, wie eine Person dem Haus eines Nachbarn zu einem Pkw rannte und wegfuhr. Vor Ort in Wermelskirchen erfuhren die eingesetzten Polizisten, dass der Senior gegen 15:00 Uhr einen Anruf bekommen hatte. Ein angeblicher Polizist behauptete, dass Verbrecher die Anschrift des Mannes kennen. Die Polizei wolle nun sein Bargeld abholen und sein Vermögen somit vor den Tätern schützen. Im weiteren Verlauf klingelte eine ihm unbekannte Person an der Haustür. Sie gab vor, von der Polizei zu sein und das Bargeld prüfen zu wollen. Als der Mann der Person das Geld im Haus zeigte, nahm sie es an sich und flüchtete in einem Pkw in Fahrtrichtung Pohlhausen.

Der aufmerksame Nachbar merkte sich allerdings das Kennzeichen des Fluchtwagens und so konnte die Polizei den Pkw zur Fahndung ausschreiben. Die Polizei Köln konnte den beschriebenen Pkw gegen 18:00 Uhr an der Halteranschrift antreffen und den Fahrer vorläufig festnehmen. Bei einer freiwillig durchgeführten Durchsuchung konnten die Beamten das zuvor erlangte Bargeld auffinden und sicherstellen. Auf den 40-jährigen Kölner kommt nun eine entsprechende Strafanzeige zu.

Jeden Tag versuchen Betrüger, besonders ältere Menschen zu bestehlen. Oft geben sie sich zuvor am Telefon als Polizisten oder sonstige Amtsträger aus. Daher richtet die Polizei ihren Appell auch an Angehörige: Sprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Eltern oder Großeltern und warnen sie vor. Wir, die echte Polizei, fordern niemals zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen auf. Raten Sie Ihren Angehörigen dringend dazu, sofort ein Telefonat zu beenden, wenn in diesem nach Geld und Wertgegenständen gefragt wird. (bw/ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell