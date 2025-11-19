PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infotainmentsystem aus BMW ausgebaut

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.11.) wurde die Polizei gegen 01:20 Uhr zu einem Einfamilienhaus im Hoppersheider Busch in Schildgen gerufen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, nachdem sie die Alarmanlage eines Pkw wahrnehmen konnte und zwei Personen erkannte, die sich im vorderen Bereich des betroffenen Fahrzeugs befanden. Während des Telefonates mit der Polizei flüchteten die beiden Männer auf Fahrrädern in ein nahegelegenes Waldgebiet.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen roten BMW, der sich zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand im Hoppersheider Busch befand. Die beiden unbekannten Männer schlugen die Fensterscheibe der Fahrertür ein und bauten das fest eingebaute Infotainmentsystem inklusive Navigation aus.

Eine Nahbereichsfahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die möglicherweise weitere Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Umkreis des Tatortes beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

