POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch am 18. November

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Morgen (18.11.) ist der 11. "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt". In diesem Jahr steht das Thema "Sexualisierte Übergriffe durch Kinder und Jugendliche" im Fokus. Denn Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt werden nicht nur durch Erwachsene an Kindern und Jugendlichen verübt, sondern auch durch andere Kinder und Jugendliche.

Oft stellen sich dann die Fragen: War es einfach nur spielerische Neugier? Nur ein Spaß? Nur ein Flirtversuch? Oder war es schon ein Übergriff? Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Fragen zu beantworten.

Die Landesfachstelle "Prävention sexualisierte Gewalt", stellt auf ihrer Webseite Informationen und Materialien zur Prävention, Einschätzung und Intervention zu Grenzüberschreitungen und sexualisierten Übergriffen durch Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://psg.nrw/weil-wissen-schuetzt/

