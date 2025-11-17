Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 20-Jähriger nach Betrugsversuch "falsche Polizeibeamte" vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

Eine 64-jährige Rösratherin wurde am Donnerstagabend (13.11.) gegen 20:00 Uhr von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Während die 64-Jährige mit den falschen Polizisten telefonierte, alarmierte der Lebensgefährte über ein zweites Telefon die richtige Polizei, die sich unverzüglich auf den Weg zu ihnen begab. Im Einfamilienhaus in Hoffnungsthal angekommen, konnten die Beamten von da an das Gespräch über den Lautsprecher mitverfolgen.

Die falschen Polizisten fragten die 64-Jährige nach Wertgegenständen und erklärten ihr, dass man diese aufgrund einer Einbrecherbande in ihrer Umgebung in Sicherheit bringen möchte. Nach einem 45-minütigen Telefonat stellte die Bewohnerin eine präparierte Tüte mit Kleingeld und Verpackungsmaterial an die Straße, während sich die richtigen Polizisten weiterhin im Haus aufhielten und auf den Abholer warteten. Kurz darauf erschien tatsächlich eine dunkelgekleidete Person mit Kapuze an der Wohnanschrift und nahm die Tüte mit den vermeintlichen Wertgegenständen an sich. Als die echten Polizisten daraufhin sich zu erkennen gaben, flüchtete der Abholer.

Nach kurzer fußläufiger Verfolgung mit Hilfe weiterer zur Unterstützung angeforderter Beamten konnte der Abholer, ein 21-Jähriger aus Bedburg, gestellt und festgenommen werden. Am Straßenrand der Bergischen Landstraße konnte zudem das Täterfahrzeug gesichtet werden. Im Fahrzeug befand sich die Freundin des Abholers, die ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Die beiden Beschuldigten wurden vorerst in das Gewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, welches sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Auf die beiden kommt nun jeweils eine Strafanzeige zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell