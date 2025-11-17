PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 20-Jähriger nach Betrugsversuch "falsche Polizeibeamte" vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

Eine 64-jährige Rösratherin wurde am Donnerstagabend (13.11.) gegen 20:00 Uhr von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Während die 64-Jährige mit den falschen Polizisten telefonierte, alarmierte der Lebensgefährte über ein zweites Telefon die richtige Polizei, die sich unverzüglich auf den Weg zu ihnen begab. Im Einfamilienhaus in Hoffnungsthal angekommen, konnten die Beamten von da an das Gespräch über den Lautsprecher mitverfolgen.

Die falschen Polizisten fragten die 64-Jährige nach Wertgegenständen und erklärten ihr, dass man diese aufgrund einer Einbrecherbande in ihrer Umgebung in Sicherheit bringen möchte. Nach einem 45-minütigen Telefonat stellte die Bewohnerin eine präparierte Tüte mit Kleingeld und Verpackungsmaterial an die Straße, während sich die richtigen Polizisten weiterhin im Haus aufhielten und auf den Abholer warteten. Kurz darauf erschien tatsächlich eine dunkelgekleidete Person mit Kapuze an der Wohnanschrift und nahm die Tüte mit den vermeintlichen Wertgegenständen an sich. Als die echten Polizisten daraufhin sich zu erkennen gaben, flüchtete der Abholer.

Nach kurzer fußläufiger Verfolgung mit Hilfe weiterer zur Unterstützung angeforderter Beamten konnte der Abholer, ein 21-Jähriger aus Bedburg, gestellt und festgenommen werden. Am Straßenrand der Bergischen Landstraße konnte zudem das Täterfahrzeug gesichtet werden. Im Fahrzeug befand sich die Freundin des Abholers, die ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Die beiden Beschuldigten wurden vorerst in das Gewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, welches sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Auf die beiden kommt nun jeweils eine Strafanzeige zu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 08:58

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad aus Tiefgarage entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstag (15.11.) meldete der Besitzer eines Motorrades der Marke BMW gegen 18:00 Uhr einen Diebstahl seines Zweirades. Das Motorrad stand in einer Tiefgarage in der Max-Joseph-Straße in Lückerath. Der Besitzer hatte seine Maschine am Vorabend (14.11.) gegen 18:00 Uhr noch auf dem dortigen Stellplatz gesehen. Das seit Juli diesen Jahres zugelassene Motorrad der Marke BMW, Modell R 1300 GS, ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:39

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am Wochenende

    Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Freitag (14.11.) brachen zwei Personen zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Ferrenbergstraße ein. Die beiden Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen unteren vierstellen Bargeldbetrag. Einer der beiden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:48

    POL-RBK: Overath - Täter scheitern bei dem Versuch, Bargeld aus der Kasse zu erlangen

    Overath (ots) - Gestern Abend (13.11.), gegen kurz vor 22:00 Uhr, haben zwei Unbekannte unter Vorhalt einer Waffe versucht, das Bargeld aus der Kasse einer Tankstelle an der Lindlarer Straße im Stadtteil Immekeppel zu erlangen. Die zwei Männer betraten nach Angaben des Kassierers den Verkaufsraum und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer der beiden hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren