Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter scheitern bei dem Versuch, Bargeld aus der Kasse zu erlangen

Overath (ots)

Gestern Abend (13.11.), gegen kurz vor 22:00 Uhr, haben zwei Unbekannte unter Vorhalt einer Waffe versucht, das Bargeld aus der Kasse einer Tankstelle an der Lindlarer Straße im Stadtteil Immekeppel zu erlangen.

Die zwei Männer betraten nach Angaben des Kassierers den Verkaufsraum und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer der beiden hatte eine Waffe in der Hand und versuchte vergeblich, die Kasse hinter der Ladentheke zu öffnen, um das Geld daraus zu entnehmen. Es gelang den Tätern, eine Einkaufstasche mit einer noch unbekannten Menge an Zigaretten und Süßigkeiten zu füllen. Anschließend traten die Täter die Flucht an. Beide Täter sollen nach Zeugenaussagen zwischen 17 und 25 Jahre alt sein, waren dunkel gekleidet, trugen Arbeitshandschuhe, eine graue Einkaufstasche sowie einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift und sprachen Deutsch.

Eine Fahndung nach den Tätern durch die alarmierte Polizei verlief erfolglos. Noch am gleichen Abend hat die Kriminalwache eine Spurensicherung am Tatort vorgenommen. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

