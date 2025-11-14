Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (13.11.) um 09:00 Uhr haben Beamte des Verkehrsdienstes einen sogenannten E-Scooter auf der Nußbaumer Straße in Paffrath angehalten und kontrolliert. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges, ein 53-jähriger Bergisch Gladbacher, machte einen alkoholisierten Eindruck und stand zudem augenscheinlich auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv, der Atemalkoholvortest ergab rund 1,8 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der Mann im Streifenwagen zu einem nahe gelegenen Krankenhaus mitgenommen und musste seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

In der vergangenen Nacht (14.11.) um 01:40 Uhr wurde ein Pkw der Marke Mercedes-Benz durch Beamte der Polizeiwache Overath/Rösrath im Verlauf der Friedrich-Offermann-Straße beobachtet, der auffällig fuhr und wenig später kontrolliert werden konnte. Der Fahrer dieses Pkw, ein 34-jähriger Rösrather, schien ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholvortest ergab bei ihm rund 2 Promille. Auch bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die durch einen hinzugezogenen Arzt in der Polizeiwache durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde außerdem vorerst beschlagnahmt.

Die Weiterfahrt wurde beiden Fahrzeugführern untersagt. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun wegen einer Verkehrsstraftat ermittelt. (ct)

