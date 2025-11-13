Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Bankmitarbeiterin erfolgreich

Bergisch Gladbach (ots)

In Bergisch Gladbach hat am Mittwoch (12.11.) eine unbekannte Frau eine Seniorin betrogen. Die Frau gab sich als Bankmitarbeiterin aus und erbeutete einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Eine 72-jährige Frau aus dem Stadtteil Sand rief gegen 15:45 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass gegen 14:00 Uhr eine Frau an ihrer Tür geklingelt hat. Diese gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Die unbekannte Frau erlangte durch einen Vorwand einen dreistelligen Geldbetrag und die Bankkarte der Seniorin. Anschließend hob die Betrügerin von dem Konto der Seniorin einen niedrigen vierstelligen Betrag ab.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Dazu wurde die Bankkarte der Seniorin gesperrt.

Die Polizei Rhein-Berg bittet Sie erneut, sehr vorsichtig bei Fremden zu sein, die bei Ihnen klingeln. Geben Sie niemals Bargeld, Ihre Bankkarte oder andere Wertgegenstände an Fremde heraus.

Sollten Sie eine Beratung zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne per Telefon unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell