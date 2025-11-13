Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Terrassentür aufgebrochen und Schmuck sowie Bargeld gestohlen

Rösrath (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gestern Abend (12.11.), zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lüghauser Straße im Stadtteil Hoffnungsthal. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Einbrecher über die Terrassentür in das Haus der Geschädigten eingedrungen. Es wurden mehrere Räume durchwühlt und bei einer ersten Durchsicht stellten die Hausbesitzer fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden sind.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell