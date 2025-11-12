PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Alkoholisiert in Verkehrskontrolle geraten und später erneut erwischt

Overath (ots)

Ein 53-Jähriger aus Bergisch Gladbach muss sich demnächst unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Polizei hatte ihn in der Nacht auf Mittwoch (12.11.) zweimal in Untereschbach kontrolliert. Der Mann war alkoholisiert mit seinem Pkw gefahren.

Der 53-jährige Bergisch Gladbacher fiel der Polizei zum ersten Mal im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 00:45 Uhr auf der Bahnhofstraße auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Pkw des Mannes verblieb vor Ort. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Knapp zwei Stunden später, gegen 02:30 Uhr, traf ihn die Polizei erneut an der Bahnhofstraße wieder. Der Mann führte eine geöffnete Bierdose mit sich und verschloss per Funkschlüssel gerade seinen Pkw. Er gab zu, den Pkw kurz zuvor versetzt zu haben.

Die Polizei stellte nach dem zweiten Vorfall auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Erneut wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann aus Bergisch Gladbach wird jetzt wegen zweimaliger Trunkenheitsfahrt sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

