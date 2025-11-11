PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Baumaschinen aus Handwerkerfahrzeug entwendet

Kürten (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein Handwerkerfahrzeug in Bechen aufgebrochen. Dabei entwendeten sie mehrere Baumaschinen.

Gestern Morgen (10.11.), gegen 08:00 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Polizei. Zuvor hatte er festgestellt, dass sein Handwerkerfahrzeug in der Kölner Straße aufgebrochen worden war. Zudem fehlten einige Baumaschinen, die sich im Fahrzeug befunden hatten. Die unbekannten Täter hatten das Fahrzeug geöffnet, indem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Der Mann hatte das Fahrzeug, einen Citroen Berlingo, am Sonntagabend (09.11.), gegen 20:30 Uhr, in der Kölner Straße abgestellt.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld des Handwerkerfahrzeugs gesehen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 2025-0 an die Polizei Rhein-Berg. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

