Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Flucht nach Aufbruch von Handwerkerfahrzeug

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Montag (10.11.) haben Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in Neschen aufgebrochen. Die Täter flüchteten danach in einem Pkw.

Gegen 02:45 Uhr rief ein Mann die Polizei. Er war kurz zuvor durch Geräusche vor seinem Haus im Angerweg wach geworden. Dabei sah er von seinem Schlafzimmer aus, dass der Innenraum seines Handwerkerfahrzeugs, ein Ford Transit, erleuchtet war. Er konnte zudem einen dunklen Pkw, vermutlich der Marke BMW, erkennen, der neben dem Fahrzeug stand. Als der Mann vor die Türe treten wollte, entfernte sich der Pkw in Fahrtrichtung Altenberg.

Die herbeigerufene Polizei stellte vor Ort fest, dass die Seitenscheibe des Transit einschlagen war. Aus dem Pkw hatten die Täter drei hochwertige Werkzeugkoffer entwendet. Diese fand die Polizei wenig später auf der Neschener Straße wieder.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch oder dem beobachteten Pkw machen können, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

