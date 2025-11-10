Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Vier Räder eines Audi gestohlen

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

In Forsbach wurde am Sonntagmorgen (09.11.) ein Mann von einem Nachbarn geweckt. Vom Pkw des Mannes waren alle vier Räder entwendet worden.

Gegen 08:30 Uhr klingelte der Nachbar an der Tür des Pkw-Halters in der Straße Im Wiefelpützfeld und machte ihn auf die Straftat aufmerksam. Dem Pkw des Mannes, Marke Audi, Modell SQ8, fehlten alle vier Reifen samt Felgen. Der Audi stand aufgebockt vor dem Haus des Pkw-Halters. Zudem hatten die unbekannten Täter auch die am Haus installierte Videokamera des Geschädigten gestohlen.

Der Halter gab an, in der Nacht auf Sonntag gegen 01:00 Uhr nach Hause gekommen zu sein.

Der Wert der gestohlenen Räder liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Pkw gesehen haben, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell