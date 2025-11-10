PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Vier Räder eines Audi gestohlen

POL-RBK: Rösrath - Vier Räder eines Audi gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Rösrath (ots)

In Forsbach wurde am Sonntagmorgen (09.11.) ein Mann von einem Nachbarn geweckt. Vom Pkw des Mannes waren alle vier Räder entwendet worden.

Gegen 08:30 Uhr klingelte der Nachbar an der Tür des Pkw-Halters in der Straße Im Wiefelpützfeld und machte ihn auf die Straftat aufmerksam. Dem Pkw des Mannes, Marke Audi, Modell SQ8, fehlten alle vier Reifen samt Felgen. Der Audi stand aufgebockt vor dem Haus des Pkw-Halters. Zudem hatten die unbekannten Täter auch die am Haus installierte Videokamera des Geschädigten gestohlen.

Der Halter gab an, in der Nacht auf Sonntag gegen 01:00 Uhr nach Hause gekommen zu sein.

Der Wert der gestohlenen Räder liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Pkw gesehen haben, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:19

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Junge Fahrradfahrerin nach Unfall gesucht

    Bergisch Gladbach (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer jungen Fahrradfahrerin. Sie war gestern Morgen (06.11.) bei einem Ausweichvorgang im Stadtteil Gronau gegen ein geparktes Auto geprallt. Eine junge Fahrradfahrerin war gegen 07:30 Uhr auf einem Fahrradschutzstreifen auf dem Schloddericher Weg unterwegs. Zur gleichen Zeit war der Abfallwirtschaftsbetrieb ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:42

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Polizeibeamte zweimal erfolgreich

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Abend (06.11) wurde die Polizei zunächst zu einem Einfamilienhaus im Bergisch Gladbacher Stadtteil Bärbroich gerufen. Ein dort wohnhafter Senior wurde soeben von einem falschen Polizisten ausgeraubt. Laut Angaben des Seniors wurde er gegen 19:00 Uhr telefonisch von einer vermeintlichen Polizistin kontaktiert. Diese gab an, dass es in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren