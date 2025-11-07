PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Junge Fahrradfahrerin nach Unfall gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer jungen Fahrradfahrerin. Sie war gestern Morgen (06.11.) bei einem Ausweichvorgang im Stadtteil Gronau gegen ein geparktes Auto geprallt.

Eine junge Fahrradfahrerin war gegen 07:30 Uhr auf einem Fahrradschutzstreifen auf dem Schloddericher Weg unterwegs. Zur gleichen Zeit war der Abfallwirtschaftsbetrieb damit beschäftigt, Mülleimer zu entleeren. Ein Mitarbeiter gab an, dass er eine Mülltonne vom rechten Fahrbahnrand in Richtung des Müllwagens ziehen wollte. Er bemerkte die ihm entgegenkommende Fahrradfahrerin auf dem Fahrradschutzstreifen. Er versuchte, die Mülltonne schnell wegzuziehen, jedoch streifte die Fahrradfahrerin die Mülltonne. Sie geriet dabei ins Straucheln und kippte schließlich mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin richtete sich auf und gab an, unverletzt zu sein. Danach fuhr sie weiter. Der Pkw der Marke Hyundai, Modell Tucson, zeigte Beschädigungen auf.

Der Mitarbeiter hat die Fahrradfahrerin folgendermaßen beschrieben: circa 12 oder 13 Jahre alt, blonde, schulterlange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Sie trug einen rosa- oder lilafarbenen Schulranzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können, aber auch das Mädchen selbst, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

