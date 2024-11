Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gewaltsam Haustür geöffnet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Bildstock;

Tatzeit: 09.11.2024, zwischen 18.30 Uhr und 23.20 Uhr;

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Wohnhaus in Borken eingebrochen. Die Täter hatten die Haustür beschädigt und waren so in das Gebäude an der Straße Am Bildstock gelangt. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Einbrecher ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell