POL-RBK: Rösrath - Vollendeter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Rösrath (ots)

Am Donnerstag (06.11.) ereignete sich ein Einbruch im Buchenweg in Rösrath. Eine Frau hat einen Einbruch in ihr Haus festgestellt und nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Vermutet wird, dass die Täter über den Gartenzaun kletterten, um in den Garten des Einfamilienhauses zu gelangen. Dann gelangten sie von einer sogenannten Gartenbox auf ein Vordach und von dort aus auf den Balkon im Obergeschoss. Die Glastür des Balkons wurde gewaltsam beschädigt, um an den Türgriff zu gelangen. Als sie dann ins Innere des Hauses eingedrungen sind, durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Schmuck, dessen Wert noch unbekannt ist. Die Täter haben das Haus vermutlich durch die Terrassentür im Erdgeschoss wieder verlassen. Die Bewohnerin verließ das Haus um 07:40 Uhr und kehrte erst wieder um 19:00 Uhr zurück. Der Einbruch muss sich in diesen Stunden ereignet haben.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wenn Sie etwas zu dem Fall beizutragen haben und vielleicht etwas Verdächtiges gesehen haben, melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 2.

Wir empfehlen Ihnen eine fachliche Beratung zum Einbruchschutz. Die Kollegen und Kolleginnen stehen Ihnen für eine kostenfreie Beratung gerne zur Verfügung unter Tel. 02202 205 444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ls)

