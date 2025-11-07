Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorroller fährt auf Pkw auf

Bergisch Gladbach (ots)

Ohne Führerschein, ohne Kennzeichen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs: Gestern Nachmittag (06.11.) ist ein Mann in Bergisch Gladbach auf einem Motorroller auf einen Pkw aufgefahren. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 14:25 Uhr war eine 79-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Pkw auf dem Schützheider Weg unterwegs. Als sie nach rechts in die Sauerbruchstraße abbiegen wollte, fuhr ihr ein Motorroller hinten auf. Die Pkw-Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem 27-jährigen Fahrer des Motorrollers. Der Mann war leicht verletzt. Die Frau nahm ihn in ihrem Pkw mit in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die informierte Polizei konnte beide Unfallbeteiligte im Krankenhaus antreffen. Der 27-Jährige machte auf die Polizei einen verhaltensauffälligen Eindruck. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Motorroller keine Kennzeichen aufweist und der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell