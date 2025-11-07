Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Standkontrolle des Verkehrsdienstes - Bergisch Gladbacher muss seinen Führerschein abgeben

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (06.11.) haben Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Berg eine Standkontrolle auf der Bensberger Straße durchgeführt. Dabei wurde gegen 11:40 Uhr auch der Fahrer eines Pkw der Marke Opel in die Kontrollstelle gewunken und kontrolliert.

Als der Fahrer das Seitenfenster öffnete, wurde von den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch aus dem Innenraum wahrgenommen. Der 38-jährige Bergisch Gladbacher räumte ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine angeordnete Blutprobenentnahme wurde dem Mann wenig später in einem Krankenhaus entnommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm ausdrücklich untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell