Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Täter überfallen Tankstellenmitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe

Burscheid (ots)

Gestern Abend (05.11.), gegen 21:42 Uhr, ist es zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle in Burscheid-Hilgen gekommen.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Dünweg im Stadtteil Hilgen und unter Vorhalt einer Waffe erbeuteten sie Bargeld in dreistelliger Höhe und mehrere Zigarettenschachteln. Nach der Tat flüchteten sie zunächst zu Fuß in Richtung des nahe gelegenen Kreisverkehrs. Die alarmierte Polizei konnte die Täter im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen.

Die Kassiererin konnte gegenüber den eingesetzten Polizisten eine Personenbeschreibung abgeben. Der erste Täter war circa 173 cm groß, schlank, trug eine schwarze Jacke mit Emblem "North Face" auf dem rechten Schulterblatt, Sturmhaube oder Bandana, weiße Sneaker und hielt eine Waffe in der rechten Hand. Der zweite Täter war circa 160 bis 170 cm groß, schlank, trug eine graue Jacke, eine Sturmhaube oder Bandana, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Die Kriminalwache wurde noch in der gleichen Nacht hinzugezogen, hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnten. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell