PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Täter überfallen Tankstellenmitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe

Burscheid (ots)

Gestern Abend (05.11.), gegen 21:42 Uhr, ist es zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle in Burscheid-Hilgen gekommen.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Dünweg im Stadtteil Hilgen und unter Vorhalt einer Waffe erbeuteten sie Bargeld in dreistelliger Höhe und mehrere Zigarettenschachteln. Nach der Tat flüchteten sie zunächst zu Fuß in Richtung des nahe gelegenen Kreisverkehrs. Die alarmierte Polizei konnte die Täter im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen.

Die Kassiererin konnte gegenüber den eingesetzten Polizisten eine Personenbeschreibung abgeben. Der erste Täter war circa 173 cm groß, schlank, trug eine schwarze Jacke mit Emblem "North Face" auf dem rechten Schulterblatt, Sturmhaube oder Bandana, weiße Sneaker und hielt eine Waffe in der rechten Hand. Der zweite Täter war circa 160 bis 170 cm groß, schlank, trug eine graue Jacke, eine Sturmhaube oder Bandana, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Die Kriminalwache wurde noch in der gleichen Nacht hinzugezogen, hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnten. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 10:06

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (03.11.) stellte ein Angehöriger einer Bewohnerin eines Zweiparteienhauses in der Straße Am Klutstein im Stadtteil Katterbach einen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung fest. An den Eingängen der Wohnung konnten keine Einbruchsspuren fesgestellt werden. Die Täter sind vermutlich durch eine Terassentür gekommen, die zur Tatzeit ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:31

    POL-RBK: Burscheid - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer randaliert an Tankstelle

    Burscheid (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (05.11.) hat ein Mann an einer Tankstelle in Burscheid randaliert und einen Mitarbeiter bedroht. Danach fuhr der 38-Jährige aus Hilgen stark alkoholisiert mit seinem Pedelec davon. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann stellen. Gegen 04:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Höhestraße die Polizei. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:50

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Hund

    Bergisch Gladbach (ots) - Vergangenen Dienstag (28.10.) stürzte im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide ein Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Zuvor war er mit einem Hund zusammengestoßen. Die Polizei sucht den Hundebesitzer. Gegen 20:00 Uhr war ein 40-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad auf der Siegenstraße unterwegs. Bei der Straße handelt es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren