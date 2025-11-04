PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Hund

Bergisch Gladbach (ots)

Vergangenen Dienstag (28.10.) stürzte im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide ein Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Zuvor war er mit einem Hund zusammengestoßen. Die Polizei sucht den Hundebesitzer.

Gegen 20:00 Uhr war ein 40-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad auf der Siegenstraße unterwegs. Bei der Straße handelt es sich um einen gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg. Der Fahrradfahrer gab an, dass er auf zwei Personen zufuhr, die einen Hund mit sich führten. Der 40-Jährige wollte rechts an den beiden Männern und dem Hund vorbeifahren. Dann wechselte der Hund plötzlich die Straßenseite. Der Fahrradfahrer stieß mit dem Hund zusammen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Hundebesitzer soll sich umgehend nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers erkundigt haben. Als dieser den Wunsch äußerte, die Polizei hinzuzurufen, sei der Hundebesitzer aggressiv geworden und habe dem Mann mit Gewalt gedroht. Als der Radfahrer die Polizei rief, entfernten sich beide Männer vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu den beiden Männern machen können, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

